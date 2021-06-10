В ОмГПУ для школьников провели тематическую площадку «Университет будущего учителя»

Алексей Вольцев

В Омском государственном педагогическом университете для школьников провели тематическую площадку «Университет будущего учителя», сообщает пресс-служба вуза.

Участниками мероприятия стали более 40 учеников из Омской области, которые принимают участие в проекте «Будущий учитель – учитель будущего». Проект направлен на профориентационную работу со школьниками, имеющими склонности и интерес к педагогическим профессиям.

«К учителям и студентам педвузов сегодня очень трепетное отношение. Динамично меняющейся системе образования нужны новые молодые инициативные педагоги. Атмосфера нашего университета располагает к получению знаний и развитию творческих способностей», – отметил ректор ОмГПУ Иван Кротт.

Для всех участников тематической площадки «Университет будущего учителя» были организованы флешмоб и презентация факультетов ОмГПУ и Университетского колледжа. Студенты и преподаватели рассказали об образовательных программах, провели интерактивные игры с участниками и представили химические и физические опыты.

Уже осенью школьники, участвующие в проекте «Будущий учитель – учитель будущего», смогут присоединиться к педагогическим классам. По программе дополнительного образования «ПЕД? КЛАСС!» ученики будут знакомиться с психологией и педагогикой, познавать сферу образования, изучать себя и свое окружение, разрабатывать проекты и проводить исследования.

«Мы хотим, чтобы к нам приходили учиться мотивированные абитуриенты, которые понимают и преимущества, и сложности профессии педагога. На площадке «Университет будущего учителя» мы вовлекаем их в активную работу, где ребята могут попробовать себя в профессии. Школьникам мы также предлагаем стать участниками педклассов, которые мы организуем и в нашем университете, и в городских и сельских школах», – отметила проректор по учебной работе ОмГПУ Наталья Макарова.

Реализация программы дополнительного образования «ПЕД? КЛАСС!» для школьников 8–11-х классов города Омска началась в 2020 году в рамках сотрудничества Центра творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» и Омского государственного педагогического университета.