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В ОП ответили на слова Путина об Украине в НАТО

В ОП ответили на слова Путина об Украине в НАТО
В Офисе президента считают заявление президента РФ Владимира Путина о том, что вступление Украины в НАТО станет "красной линией" и "пропагандистской накачкой" для россиян. Так это заявление прокомментировал советник главы ОП Михаил Подоляк, пишет УНИАН в четверг, 10 июня.

"Подобная риторика совершенно не отличается от того, что мы уже неоднократно слышали ранее", - сказал он.

Заявление Путина расценивают только как сохранение предыдущей позиции руководства РФ и сигнал, прежде всего, для внутренней российской аудитории перед международными саммитами.

"Своего рода превентивная пропагандистская накачка внутреннего потребителя", - пояснил Подоляк.

"Если же всерьез говорить об украинском обществе и западных странах, то понятно, что аргумент о подлетном времени ракет не может восприниматься вообще", - добавил он.
Подоляк напомнил, что в ОП считают, что именно НАТО может дать Украине дополнительные гарантии, "исходя из практики последних лет".

"РФ, кстати, уже граничит со странами НАТО, и в этих странах не наблюдается какой-либо ракетной или любой другой угрозы против России. Так что, опять же имеем дело со стереотипными мифами, которые превратились для части стран в навязчивые переживания», - резюмировал Подоляк.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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