В ОП ответили на слова Путина об Украине в НАТО

Лидия Мартынова

В Офисе президента считают заявление президента РФ Владимира Путина о том, что вступление Украины в НАТО станет "красной линией" и "пропагандистской накачкой" для россиян. Так это заявление прокомментировал советник главы ОП Михаил Подоляк, пишет УНИАН в четверг, 10 июня."Подобная риторика совершенно не отличается от того, что мы уже неоднократно слышали ранее", - сказал он.Заявление Путина расценивают только как сохранение предыдущей позиции руководства РФ и сигнал, прежде всего, для внутренней российской аудитории перед международными саммитами."Своего рода превентивная пропагандистская накачка внутреннего потребителя", - пояснил Подоляк."Если же всерьез говорить об украинском обществе и западных странах, то понятно, что аргумент о подлетном времени ракет не может восприниматься вообще", - добавил он.Подоляк напомнил, что в ОП считают, что именно НАТО может дать Украине дополнительные гарантии, "исходя из практики последних лет"."РФ, кстати, уже граничит со странами НАТО, и в этих странах не наблюдается какой-либо ракетной или любой другой угрозы против России. Так что, опять же имеем дело со стереотипными мифами, которые превратились для части стран в навязчивые переживания», - резюмировал Подоляк.