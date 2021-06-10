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В Подмосковье с 22 по 24 июня пройдет региональный конгресс по развитию индустрии детских товаров

В Подмосковье с 22 по 24 июня пройдет региональный конгресс по развитию индустрии детских товаров

В Подмосковье с 22 по 24 июня пройдет региональный конгресс по развитию индустрии детских товаров, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В конгрессе примут участие представители более 70 подмосковных компаний, а также представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, региональных министерств и ведомств и руководители муниципальных образований Подмосковья.

В ходе деловых мероприятий конгресса представители индустрии обсудят вопросы участия в госзакупках, развития спортивного направления индустрии, участия компаний в социальных проектах, меры государственной поддержки отрасли и другие актуальные вопросы.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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