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В российском МИД выразили протест в связи с последними акциями украинских националистов

В российском МИД выразили протест в связи с последними акциями украинских националистов

18:58  Автор: Кристина Стащенко



Российский МИД вызвал поверенного в делах Украины в России Василия Покотило, чтобы в очередной раз выразить ему протест в связи с новыми акциями украинских националистов. Об этом в четверг сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует ТАСС. 

По словам Захаровой, за последние недели у стен российского посольства в Киеве прошел ряд акций, участники которых блокировали доступ на территорию дипмиссий и выкрикивали оскорбительные антироссийские лозунги.

«На перформансы они горазды, это они делать научились, — заявила Захарова. — Поводы выбираются разные, главное — создать некое движение перед нашими диппредставительствами, напомнить о себе». 

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В частности она рассказала, что 6 июня в селе Заболотовцы Львовской области группа радикалов сорвала возложение цветов к памятнику Александра Пушкина российскими дипломатами и украинскими гражданами. Радикалы применили силу, вырвали букет из рук сотрудника российского консульства. «Дикость просто», — сказала Мария Захарова. 

По словам дипломата, все происходило на глазах украинских полицейских, которые не предприняли никаких действий, чтобы пресечь беспорядки. Безучастное поведение правоохранительных органов может говорить лишь о согласованности провокаций украинских националистов с местными властями, считает Мария Захарова. 

В МИД обратили внимание Василия Покотило на то, что посольство России в Киеве неоднократно направляло в МИД Украины ноты протеста с требованием расследовать провокации, но «реакции на эти демарши … до сих пор не последовало».

Мария Захарова призвала Украину перестать «потакать воинствующим националистам, пресекать их вылазки и на деле соблюдать общепринятые международные нормы».


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Ранее, 17 марта, российский МИД выражал протест Василию Покотило в связи с провокацией против российских дипломатов. Как сообщало издание «Украинская правда», неизвестные развесили плакаты возле мест проживания и работы российских дипломатов в Киеве. На плакатах россиянам приписывалось признать Крым украинским, а также были размещены оскорбительные комментарии.

Российская сторона потребовала провести расследование и привлечь к ответственности причастных к акции, а также следить за тем, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем.


#Украина #международные отношения


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По материалам: pnp.ru

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