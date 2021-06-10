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В сети появились кадры со съемок американской версии "Иронии судьбы" с Эммой Робертс

В сети появились кадры со съемок американской версии "Иронии судьбы" с Эммой Робертс

Весной стало известно, что российский режиссер Марюс Вайсберг снимет ремейк советского кинохита "Ирония судьбы, или С легким паром!" Эльдара Рязанова — для Голливуда. Сегодня в сети появилась новая информация о проекте — деталями поделилась жена режиссера Наталья Бардо, которая опубликовала в сторис фото со съемок и первый кадр картины с участием Эммы Робертс.

Это первый кадр фильма, который начал снимать Марюс. Очень им горжусь,

— подписала Бардо кадр, на котором Эмма Робертс позирует лежа в кровати.


Фото из инстаграма Натальи Бардо


Эмма — племянница Джулии Робертс, звезда фильма "Мы — Миллеры", сериалов "Королевы крика" и "Американская история ужасов": именно ей досталась роль Нади Шевелевой.


Эмма Робертс и Дженнифер Энистон в фильме "Мы — Миллеры"


Эмма Робертс и Дженнифер Энистон в сериале "Королевы крика"

Партнерами Эммы Робертс станут Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон. Кто будет Лукашиным, а кто Ипполитом, пока неизвестно, но в реальной жизни Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд вместе и полгода назад как раз впервые стали родителями.

Сюжет ремейка по большей части не будет слишком сильно отличаться от оригинала: случайно перепутав города, в новогоднюю ночь главный герой окажется далеко от дома и попадет в чужую квартиру — здесь его ждут новая любовь и приключения.


Эмма Робертс


Гаррет Хедлунд


Томас Манн

В американской версии "Ирония судьбы" превратилась в About Fate, местом действия вместо Москвы и Ленинграда стали пригороды Бостона, а улица Строителей, так круто изменившая судьбу героев оригинального фильма, превратилась в Мейпл-авеню (Кленовую улицу).

По словам Вайсберга, который также стал креативным продюсером фильма, сюжет "Иронии судьбы" для США будет понятен:

Эта тема актуальна в США, так как в последнее время застройщики очень активно стали возводить на периферии районы с одинаковыми домами, названиями улиц, планировкой квартир, начинкой из "Икеи", сетевыми кофейнями и магазинами,

— заявил режиссер "Газете.Ru".


Андрей Мягков и Барбара Брыльска в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Надежды на успех проекта у Вайсберга, известного франшизами "Бабушка легкого поведения" и "Любовь в большом городе", большие:

Мои ожидания от этого проекта таковы: теперь вся Америка тоже будет в Новый год сидеть перед телевизором.

Однако в России у проекта уже много критиков, среди них, например, и Валентина Талызина — именно она озвучила главную героиню Надю в исполнении Барбары Брыльской, а также сыграла эпизодическую роль ее подруги Вали:

Все равно получится другой фильм, потому что оригинал создавался другими людьми в другое время. На основе общей истории они создадут свое кино, тем более еще и американское. Не думаю, что у них получится сделать такой же успешный фильм: наш проверен годами, его до сих пор любят. А все, что делалось еще раз, всегда ведь выходило почти что плохо, если честно говорить. Я не знаю, почему они свое что-нибудь не придумают.

Интересно, что в России уже пытались "перезапустить" "Иронию судьбы": в 2007 году на экраны вышло продолжение оригинальной версии, где события разворачиваются много лет спустя. В том фильме сыграли Елизавета Боярская, Сергей Безруков, Константин Хабенский, а также сами Барбара Брыльска и Андрей Мягков. Повторить успех картины Рязанова, которая уже для нескольких поколений отечественных кинозрителей ассоциируется с Новым годом, сиквелу Тимура Бекмамбетова, разумеется, не удалось.


Барбара Брыльска и Елизавета Боярская в фильме "Ирония судьбы. Продолжение"
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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