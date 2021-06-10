В Сети появились кадры задержания Юрия Хаванского

Лидия Мартынова

Сегодня в Петербурге задержали известного блогера Юрия Хованского. Артиста подозревают в призывах к террористическим действиям.

Правоохранительные органы задержали Юрия Хаванского, который исполнял трек про мюзикл «Норд-Ост». В композиции следственный комитет обнаружил призывы к осуществлению террористических действий. Хаванский в песне упомнил теракт, произошедший в 2002 году в театральном центре на Дубровке. К слову, песню блогер исполнил год назад на своем YouTube-канале, на который подписано почти пять миллионов человек. Возбуждено уголовное дело.

«По данным следствия, подозреваемый не позднее 3 июля 2020 года, находясь в квартире одного из домов по улице Пушкинской города Санкт-Петербурга, обращаясь к другим лицам, с целью формирования идеологии терроризма…», — говорится в сообщении СК.

Юрий полностью признал свою вину и сейчас находится в отделении полиции. В Сети уже появились кадры из квартиры Хаванского, в которой полиция произвела обыск. У блогера изъяли компьютеров, устройство для употребления марихуаны, а также пистолет.

© Telegram / bazabazon

В ближайшее время правоохранительные органы сообщат, какую меру пресечения выберут для задержанного блогера. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Сообщение В Сети появились кадры задержания Юрия Хаванского появились сначала на POPCAKE.