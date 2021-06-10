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В сети появился новый трейлер ребута "Сплетницы"

В сети появился новый трейлер ребута "Сплетницы"

В сети появился новый трейлер сериала "Сплетница" (Gossip Girl) — продолжения одноименного популярного шоу нулевых о жизни золотой молодежи.

Как и в оригинальном проекте, в центре внимания — учащиеся привилегированной школы на Манхэттене, у которых много денег, секретов и проблем. Однажды в школе появляется новенькая, что, как водится, запускает череду перемен в жизни главных героев — компании друзей, знакомых с детства. Вместе с ней появляется и Сплетница — анонимный инстаграм-аккаунт, куда "сливают" все тайны школы.


Судя по трейлеру, в ребуте будет много интриг, секса в самых разных комбинациях и моды. Также продюсеры обещают неожиданный сюжетный поворот — в сети считают, что это может означать появление в кадре кого-нибудь из звезд оригинального проекта, например, Блейк Лайвли или Лейтон Мистер, которых "Сплетница" в свое время сделала настоящими звездами. Кстати, Кристен Белл, озвучивавшая Сплетницу в первый раз, снова стала голосом анонимного инсайдера, которому известны все тайны школы.


Кадр из сериала "Сплетница"



В новом сериале снялись молодые актеры, которые пока мало известны публике: среди них — Джордан Александер, Илай Браун, Тави Гевинсон (мы ее помним как юного фэшн-блогера), Адам Чанлер-Берат, Джейсон Готэй, Эмили Элин Линд. Премьера сериала состоится 8 июля на HBO Max.

К слову, этим летом выйдет еще один сериал о жизни богатых школьников с кучей проблем, точнее его продолжение — речь о четвертом сезоне испанского хита "Элита", в котором подростки разбираются с зависимостями, гендерной идентичностью, расовыми и социальными проблемами, однополыми отношениями и преступлениями. 

О других самых интересных сериалах сезона читайте в нашей подборке.








# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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