В Сети припомнили агрессивные выходки сторонников Навального

Вадим Карасев

9 июня суд запретил в России ряд организаций, связанных с Алексеем Навальным. Их деятельность была признана экстремистской. В связи с этим в социальных сетях вспомнили ряд агрессивных выходок сторонников Навального.

В Telegram-канале "Животный мир" разместили известный ролик, снятый в начале года, где один из сторонников Навального нападает на сотрудника полиции, который не проявлял никакой агрессии по отношению к митингующему. Авторы задаются вопросом, что случилось бы с таким "протестующим" в США.

"Какой будет реакция полиции? Хорошо, если не убьют. А уж далеко идущие последствия представить еще легче: сторонников Трампа гораздо за менее серьезные нарушения признали террористами и угрозой национальной безопасности", — говорится в посте и отмечается, что это не помешало Западу выступить с лицемерными осуждениями решения российского суда.

Telegram-канал "Андрей Вышинский", в свою очередь, вспоминает нападение на молодого человека, который пришел на митинг сторонников Навального с плакатом против блогера.

"Сторонники Навального готовы не только загружать фото эсесовцев и власовцев на сайт "Бессмертного полка", но и сами применять насилие против несогласных", — говорится в посте.

Наконец, лента "Регионал" припомнила ряд провокаций, устроенных во время митингов экстремистских (со вчерашнего дня) организаций в регионах России — во Владивостоке, Омске, Ульяновске.

Интернет, как известно, все помнит. Еще и года не прошло, как на несанкционированных собраниях в поддержку **** и компании навальнисты активно провоцировали полицию и даже нападали на нее. Видео из Владивостока, Омска, Ульяновска прилагается.