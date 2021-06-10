В школах Подмосковья создадут предпринимательские классы

Алексей Вольцев

В школах Подмосковья создадут предпринимательские классы, в них дети смогут изучать, как открыть собственный бизнес, сообщает Министерство образования Московской области.

Предпринимательские классы появятся в новом учебном году в 200 школах региона.

Кроме того, с начала учебного года в ряде школ также планируется переформатировать школьную внеурочную деятельность. Так, в школах добавится пять новых направлений, в том числе математика, скретч-программирование, языки программирования Python и Java, предпринимательская или финансовая грамотность, решение олимпиадных задач. Такая возможность появится в 300 школах Московской области, а уже с 2022 года – в одной тысяче школ.