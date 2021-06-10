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В Украине достаточно COVID-вакцин, нужно открывать новые центры для прививок - Шмыгаль

В Украине достаточно COVID-вакцин, нужно открывать новые центры для прививок - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал руководителей громад создавать центры вакцинации.

Об этом он сказал во время заседания правительства.

"Призываю руководителей громад активно создавать центры вакцинации, это важно и касается не только крупных областных центров, это касается всех городов, поселков, громад, где такие центры еще не созданы", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что вакцин против COVID-19 в Украине достаточно, чтобы продолжать массовую вакцинацию населения.

Как сообщалось, вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. Она будет проходить в пять этапов. Сейчас вакцинируют медиков, работников учреждений здравоохранения, участников операции Объединенных сил на востоке Украины, социальных работников, а также людей старше 65 лет. Кроме того, продолжается иммунизация маломобильных групп и педагогов, привлеченных к подготовке к ВНО, начали вакцинацию в ГСЧС и Государственной пограничной службе. Все прививки являются добровольными и бесплатными.

Всего с начала кампании вакцинированы 1 489 446 человек. Вакцинированы 1 328 070 человек, из них получили первую дозу - 1 328 068, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 161 378 (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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