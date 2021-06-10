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В Ульяновском педуниверситете откроется Центр непрерывного повышения профессионального мастерства

В Ульяновском педуниверситете откроется Центр непрерывного повышения профессионального мастерства

На базе Ульяновского государственного педагогического университета (УлГПУ) имени И.Н. Ульянова создается Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, информирует Минпросвещения России. 

Официальное открытие центра состоится 1 сентября, однако уже в летний период здесь будет организовано обучение учителей в формате педагогических мастерских.

Сотрудники нового структурного подразделения педуниверситета помогут каждому учителю выявить профессиональные дефициты и с учётом этого разработают для него индивидуальный образовательный маршрут. Обучение будет проходить с привлечением лучших научно-методических ресурсов региона. Новые подходы к организации повышения квалификации педагогов дают возможность сделать этот процесс непрерывным, исходя из меняющихся запросов и потребностей учителя и требований общества к этой профессии.

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства откроется в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы должны стать площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.

# Общество
По материалам: edu.ru

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