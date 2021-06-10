В Волгоградской области оснащают лаборатории первого школьного технопарка «Кванториум»

Анастасия Иванова

В Волгоградской области более 800 единиц современного оборудования поступят в цифровые лаборатории первого школьного технопарка «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Правительства Волгоградской области.

Технопарк откроется осенью 2021 года в волгоградской школе № 55 «Долина знаний». В нем будут проходить занятия по информатике, физике, химии, биологии, технологии и астрономии, дополнительным дисциплинам.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.