Виноделие Испании: сорта, классификация

Вадим Карасев

Испания - страна больших возможностей, умопомрачительных пейзажей, памятников архитектуры и искусства. И особенная ценность здесь принадлежит виноделию. Сейчас Испания практически возглавляет пальму лидерства по производству вина наравне с Италией и Францией. География и климат - вот основные определяющие факторы производственного цикла и вкуса этого замечательного, расслабляющего напитка.

Классификация вин Испании

Mesa - это направление столовых вин. Его готовят из так называемых неофициальных виноградников, которые не имеют стандартов качества. Считается самой низкой категорией. Именно поэтому к нему предъявляется мало требований, только то, что касается компонентов. Несмотря на условную простоту, столовые вина вполне подходят для празднования мероприятий и выездов на природу;

la tierra - это уже более качественная продукция. Следовательно, к ней предъявляется больше требований. На упаковке должны быть прописаны основные данные;

D.O - вина премиум класса. Контроль сбора урожая и переработки винограда осуществляет специально назначенная комиссия. Технология производства испанских вин здесь строго соблюдается. Основная стратегия вин марок D.O направлена на защиту от недобросовестных конкурентов;

D.O.C - наивысшая ступень, присваиваемая самым плодородным областям страны.

Самые производственные районы

Самыми производительными регионами Испании являются: Каталония, Риоха, Наварра, Кастилия и Леон, Галисия, Арагон, Андолусия, Мурсия, Валенсия, Кастилья-ла-Манча, Страна Басков, Мадрид, Экстремадура, Канарские и Балеарские острова.

Риоха

Занимает первое место в выпуске алкогольного напитка высокой категории. Это полноценный производственный центр, где климатические условия позволили создать шедевр, который успешно реализуется за пределами страны. Первое упоминание о напитке датировалось около 1500 лет тому назад. Если верить древним источникам, то вино из Риохи стало известным ближе к концу XX века когда во Франции свирепствовала виноградная болезнь, в связи с чем, французские виноделы перевезли плодовую культуру на свою территорию из других стран, в том числе, из Испании. Климат Риохи очень благоприятен для виноделия, поскольку виноград, выращенный там, устойчив к возбудителям многих болезней.

Каталония

Это древняя область выращивания фрукта. Здесь успешно произрастает множество сортов, из которых делают алкогольный напиток, признанный во всем мире. Первооткрывателями виноделия оказались римляне, затем дело продолжили в монастырях. Это территория, где выпускаются премиальные марки вин D.O.

Кастилия и Леон

Вина, приготовленные там, имеют отличительную особенность - они более мягкие на вкус. Интересно то, что во времена османского господства на территории данного района виноделие было под запретом. Спустя некоторое время после единения Испании производство напитка началось заново. Местные вина были особенно востребованы у местной элиты. На сегодняшний день вина провинций всемирно известны.

Наварра

Климатические условия здешних мест и плодородность земли оказывают огромное влияние на вкус и аромат. Множество экспертов испанских вин отмечают, что именно здесь делают просто божественный напиток.

Особенности выбора испанских вин

Как правило, профессионалы смогут быстро и безошибочно просканировать бутылку, оценив только внешность. Но что же делать тем, кто не разбирается в тонкостях такого искусства? Тогда нужно внимательно изучить надписи на упаковке: seco - сухое, semiseco - полусухое, semidulce - полусладкое, dulce - сладкое вино.