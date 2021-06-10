Вознесение 10 июня 2020 года: как правильно отмечать церковный праздник

Вадим Карасев

Вознесение Господне — большой праздник для всех православных христиан. Он отмечается на сороковой день после Пасхи. Настало время поближе познакомиться с его традициями, запретами и тайным смыслом.

Это двунадесятый праздник, а значит, его празднование предполагает посещение храма, чтение молитв. Он связан с очень важным событием евангельского повествования — окончанием земного пути Христа.

Смысл и история праздника

Согласно рассказам апостолов, на сороковой день после Воскресения Христос собрал всех учеников своих на горе Елеон и благословил их. Он произнес речь, в которой попросил их нести слово божье по миру. Далее он благословил их и стал медленно удаляться от них, возносясь на Небеса.

С тех пор считается, что душа умершего человека еще сорок дней после смерти тела блуждает по земле. Лишь на сороковой день она возносится на Небеса, как было и с самим Христом.

В этот день огромное количество паломников приезжает на гору Елеон, чтобы помолиться Господу и получить от него благословение.

Как правильно отмечать Вознесение

10 июня постарайтесь надеть белую одежду. В этот день все церковнослужители во время проповеди в церкви облачены в белые одеяния. Этой традиции много веков.

Также сегодня стоит помнить о том, что любая работа по дому запрещена. Это актуально для любого двунадесятого праздника. Старайтесь читать молитвы и проводить время с семьей. В этот день нет никакого поста, поэтому можно собраться за одним столом, вкусно поесть, пообщаться и порадоваться.

В этот день не стоит ругаться, спорить и произносить плохие слова. Старайтесь нести свет и доброту в мир. Если у вас есть дети, можно дать им полезный жизненный совет, пообщаться на духовные темы.

10 июня принято читать праздничную молитву: «Вознесся во славе, Христос, Господь наш, радость сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, ведь Он и есть Сын Божий, Избавитель мира». Читать ее нужно утром, сразу после пробуждения.