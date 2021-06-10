Все депутаты "Единой России" до 10 июля представят отчеты о своей работе избирателям

Вадим Карасев

Все депутаты от "Единой России" до 10 июля отчитаются перед избирателями о своей работе, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

"Очень важно, что именно с Республики Башкортостан, с Уфы начинается месячник отчетов депутатов Госдумы, региональных парламентов и местных законодательных органов власти. Помимо выборов в Госдуму, в 39 регионах пройдут выборы в региональные парламенты, в 11 регионах выберут депутатов административных центров, и каждый из них выйдет к своим избирателям и расскажет, что партия сделала на федеральном, региональном и местном уровнях", - сказал он.

Турчак добавил, что все парламентарии расскажут о работе партии на всех уровнях.

"Каждый из них [действующих депутатов] выйдет к своим избирателям и расскажет, что партия сделала на федеральном, региональном и местном уровнях", - пояснил секретарь генсовета.

По его мнению, отчетная кампания является залогом грамотного и правильного подхода по формированию будущей программы "Единой России", в ней найдут отражение региональные инициативы, которые можно масштабировать на федеральный уровень.



Накануне, 9 июня, Дмитрий Медведев представил отчет о работе партии за 5 лет на совместном заседании Высшего и Генерального советов "Единой России". Он отметил, что предвыборная Программа, c которой партия шла на выборы в 2016 году выполнена. Она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной последние пять лет. По мнению Председателя "Единой России", у партии есть все для уверенной победы на предстоящих выборах в Госдуму.



