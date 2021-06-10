Завершился региональный этап первого Всероссийского конкурса «Мастер года»

Лидия Мартынова

Завершился региональный этап первого Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Российской Федерации, сообщают организаторы конкурса.

7 июня федеральным оператором конкурса были утверждены списки финалистов на основе данных о победителях регионального этапа.

В региональном этапе конкурса участвовали более 1 тысячи мастеров производственного обучения, преподавателей учебных предметов общеобразовательного цикла, учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик профессионального цикла из профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования 85 регионов России.

В рамках регионального этапа участникам предстояло подготовить публичное монологическое выступление и провести учебное занятие с группой обучающихся, чтобы продемонстрировать методическую компетентность и собственный опыт в вопросах подготовки обучающихся, которые основаны на передовых технологиях и методиках практической подготовки, а также профессиональные компетенции в области проведения и анализа учебных занятий.

Победители регионального этапа будут представлять свои регионы на финальном этапе конкурса, который пройдет в октябре 2021 года в городе Королеве, Московская область.

Всероссийский конкурс «Мастер года» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций учрежден Министерством просвещения Российской Федерации в 2021 году.

Организацию и проведение конкурса осуществляет Министерство просвещения Российской Федерации и ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования», являющееся федеральным оператором конкурса, при поддержке Общероссийского Профсоюза образования.

