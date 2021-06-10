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Завершился региональный этап первого Всероссийского конкурса «Мастер года»

Завершился региональный этап первого Всероссийского конкурса «Мастер года»

Завершился региональный этап первого Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Российской Федерации, сообщают организаторы конкурса.

7 июня федеральным оператором конкурса были утверждены списки финалистов на основе данных о победителях регионального этапа.

В региональном этапе конкурса участвовали более 1 тысячи мастеров производственного обучения, преподавателей учебных предметов общеобразовательного цикла, учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик профессионального цикла из профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования 85 регионов России.

В рамках регионального этапа участникам предстояло подготовить публичное монологическое выступление и провести учебное занятие с группой обучающихся, чтобы продемонстрировать методическую компетентность и собственный опыт в вопросах подготовки обучающихся, которые основаны на передовых технологиях и методиках практической подготовки, а также профессиональные компетенции в области проведения и анализа учебных занятий.

Победители регионального этапа будут представлять свои регионы на финальном этапе конкурса, который пройдет в октябре 2021 года в городе Королеве, Московская область.

Всероссийский конкурс «Мастер года» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций учрежден Министерством просвещения Российской Федерации в 2021 году.

Организацию и проведение конкурса осуществляет Министерство просвещения Российской Федерации и ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования», являющееся федеральным оператором конкурса, при поддержке Общероссийского Профсоюза образования.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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