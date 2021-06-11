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Айза о своих требованиях: «Член 25 сантиметров»

Скандально известная теледива Айза Долматова рассказала, какой, по ее мнению, мужчина достоин любви. И ее запросы весьма внушительные!

Артисты то и дело обсуждают громкое высказывание юмориста Ивана Абрамова. Мужчина считает, что жена после родов обязана похудеть за год. Если в течении этого времени она не приведет свою фигуру в порядок, то он будет вынужден смотреть налево.

Такое заявление не смогли оставить без внимание многие артисты шоу-бизнеса. Например, Айзу Долматову подобное мнение возмутила. В ответ теледива предъявила перечень мужских качеств того, кто в праве говорить такое женщине. По мнению Айзы, мужчина должен входить в топ 100 богатых людей мира, иметь член 25 сантиметров, заниматься сексом до 90 лет, а также мужчина должен обладать идеальной фигурой и дарить бриллианты.

«Пока все эти пункты не сходятся в одном мужчине, то худеть мы будем лишь ради себя!» – заключила Айза Долматова.

С теледивой согласились не только многие пользователи Сети, но и телеведущая Ксения Бородина. Все они жестко критикуют юмориста!

Сообщение Айза о своих требованиях: «Член 25 сантиметров» появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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