Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Академия Минпросвещения России разработала курс «Педагогический кванториум»

Академия Минпросвещения России разработала курс «Педагогический кванториум»

Академия Минпросвещения России разработала курс «Педагогический кванториум»

Курс повышения квалификации «Педагогический кванториум», реализуемый Академией Минпросвещения России, поможет учителям освоить современное учебное оборудование. Планируется, что в новом учебном году обучение по одной из программ курса «Педагогический кванториум» пройдут специалисты из всех 85 регионов России, информирует Минпросвещения России.

В рамках обучения предусмотрено знакомство с цифровыми лабораториями, автономными и учебными роботами, квадрокоптерами с техническим зрением, многофункциональными станками, наборами для изучения технологий машинного зрения, построения и настройки нейросетей, проектирования беспилотников. Парк учебного оборудования Академии насчитывает 65 наименований (около 700 единиц) и является одним из лучших в России.

Очно-заочное обучение ведётся по девяти программам: визуализация естественно-научного эксперимента, 3D-моделирование, прототипирование и реверсивный инжиниринг, IT в естественно-научных и прикладных исследованиях, естественно-научная, исследовательская и проектная деятельность школьников, мобильная робототехника, моделирование, микропроцессорная техника, электроника и схемотехника.

Курс продолжительностью 40 часов ориентирован на учителей физики, информатики и ИКТ, технологии, преподавателей и специалистов вузов, среднего и дополнительного профессионального образования, педагогических «Кванториумов», центров непрерывного повышения профессионального мастерства. Очные занятия проводятся в группах по 25 человек. Профильная часть включает лекции, практические и самостоятельные работы.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» – подведомственная Минпросвещения России организация, в функции которой входит повышение квалификации и профессиональная переподготовка преподавателей, проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Академия Минпросвещения России разработала курс «Педагогический кванториум»
Академия Минпросвещения России разработала курс «Педагогический
Победителями акции «Диктант Победы – 2021» стали 20 человек – Александр Хинштейн
Победителями акции «Диктант Победы – 2021» стали 20 человек –
Анзор Музаев назвал объективными итоги акции «Диктант Победы»
Анзор Музаев назвал объективными итоги акции «Диктант Победы»
В тиктоке хвалят Максима Галкина и ругают Айзу Долматову — все из-за фразы о феминистках
В тиктоке хвалят Максима Галкина и ругают Айзу Долматову — все из-за
Женский гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
«Я выколю тебе глаза», — Ви получил ужасающие смс с угрозами смерти
«Я выколю тебе глаза», — Ви получил ужасающие смс с угрозами смерти
В Австралии открыли неизвестный ранее вид гигантских динозавров
В Австралии открыли неизвестный ранее вид гигантских динозавров
В 2021 году более 6 тысяч человек справились со всеми заданиями «Диктанта Победы» – Сергей Нарышкин
В 2021 году более 6 тысяч человек справились со всеми заданиями
Кабмин выделит дополнительно 4,5 млрд рублей на возмещение половины стоимости путевки в летний лагерь
Кабмин выделит дополнительно 4,5 млрд рублей на возмещение половины
В Мининском педуниверситете откроют технопарк и педагогический «Кванториум»
В Мининском педуниверситете откроют технопарк и педагогический
Шэрон Стоун, Кэти Холмс с дочерью Сури, Хилария и Алек Болдуин и другие на Tribeca Film Festival
Шэрон Стоун, Кэти Холмс с дочерью Сури, Хилария и Алек Болдуин и
Растущая Луна в июне 2021 года: что можно делать и что нельзя
Растущая Луна в июне 2021 года: что можно делать и что нельзя

Топ на сегодня

Приняли вместе душ: Джин рассказал интимную историю о них с Ви
Приняли вместе душ: Джин рассказал интимную историю о них с Ви
Сборные грузы – выгодная международная доставка
Сборные грузы – выгодная международная доставка
Путин запустил в работу Амурский газоперерабатывающий завод
Путин запустил в работу Амурский газоперерабатывающий завод
В Архангельской области в рамках акции «Сад памяти – 2021» высажено более 300 тысяч деревьев
В Архангельской области в рамках акции «Сад памяти – 2021» высажено
В ОмГПУ для школьников провели тематическую площадку «Университет будущего учителя»
В ОмГПУ для школьников провели тематическую площадку «Университет

Еще по теме

Второй детский технопарк «Кванториум» начал работу в Курганской области
В 2022 году в Гатчине планируется открыть детский технопарк «Кванториум»
В Республике Алтай более 4 тысяч детей с начала учебного года прошли обучение в мобильном «Кванториуме»
Магаданский детский технопарк «Кванториум» отправился в первую рабочую поездку