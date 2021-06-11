Академия Минпросвещения России разработала курс «Педагогический кванториум»

Влада Некрасова

Курс повышения квалификации «Педагогический кванториум», реализуемый Академией Минпросвещения России, поможет учителям освоить современное учебное оборудование. Планируется, что в новом учебном году обучение по одной из программ курса «Педагогический кванториум» пройдут специалисты из всех 85 регионов России, информирует Минпросвещения России.

В рамках обучения предусмотрено знакомство с цифровыми лабораториями, автономными и учебными роботами, квадрокоптерами с техническим зрением, многофункциональными станками, наборами для изучения технологий машинного зрения, построения и настройки нейросетей, проектирования беспилотников. Парк учебного оборудования Академии насчитывает 65 наименований (около 700 единиц) и является одним из лучших в России.

Очно-заочное обучение ведётся по девяти программам: визуализация естественно-научного эксперимента, 3D-моделирование, прототипирование и реверсивный инжиниринг, IT в естественно-научных и прикладных исследованиях, естественно-научная, исследовательская и проектная деятельность школьников, мобильная робототехника, моделирование, микропроцессорная техника, электроника и схемотехника.

Курс продолжительностью 40 часов ориентирован на учителей физики, информатики и ИКТ, технологии, преподавателей и специалистов вузов, среднего и дополнительного профессионального образования, педагогических «Кванториумов», центров непрерывного повышения профессионального мастерства. Очные занятия проводятся в группах по 25 человек. Профильная часть включает лекции, практические и самостоятельные работы.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» – подведомственная Минпросвещения России организация, в функции которой входит повышение квалификации и профессиональная переподготовка преподавателей, проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований.