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Александра Бортич рассказала о борьбе с весом: "У меня никогда не было тела, которым я была бы полностью довольна"

Александра Бортич рассказала о борьбе с весом: "У меня никогда не было тела, которым я была бы полностью довольна"

26-летняя Александра Бортич решила поделиться с подписчиками своими переживаниями, и касаются они внешнего вида, а точнее веса.

Актриса написала откровенный пост, признавшись, что ранее не выносила эту тему на публику. В нем Бортич рассказала о своих переживаниях и проблемах с принятием себя.


Александра Бортич

Очень трудно иногда себя хвалить, принимать и признавать свои маленькие победы. Сказать себе "я молодец" — это же вообще кошмар, куда легче — "я жирная, плохая, ленивая и так далее". Я далека от идеала — я знаю это, но я учусь, реально каждый день учусь любить себя. И я верю, что приду к своей цели — к телу, которое, в первую очередь, у меня самой не будет вызывать вопросов. Слезу с бесконечных качелей скачущего веса, режим будет привычкой, срывов не будет, будет осознанный выбор: есть или не есть,

— написала Александра.


О скачках веса Бортич знает не понаслышке, ведь с этим она сталкивалась не только в личной жизни, но и по работе. Один из самых известных фильмов с участием актрисы — картина "Я худею" — рассказывает как раз историю девушки в погоне за идеальной фигурой. Для съемок Александре и самой тогда понадобилось набрать вес, который после работы над картиной пришлось сбрасывать.

Поверьте, 15 килограммов во время "Я худею" и 15 килограммов после родов — это совершенно разные вещи, думаю, несложно догадаться, что дается тяжелее,

— призналась Бортич.


Александра Бортич на съемках фильма "Я худею"

Напомним, что мамой Александра тоже стала сравнительно недавно. Сына она родила в августе прошлого года.

У меня никогда в жизни не было тела, которым я была бы полностью довольна. Обычно это измеряется количеством недовольства. Если его чуть-чуть, значит, я в нормальной форме, когда его становится больше и больше, — пора бить тревогу и что-то делать. Я верю, что выиграю этот неравный бой с генетикой и добьюсь своего. Обещаю почаще напоминать себе, что я молодец,

— заключила Бортич, дав понять, что настрой у нее позитивный.


Александра Бортич с мужем Евгением и сыном Сашей



Стоит отметить, что в инстаграме Александра не стремится создать идеальную картинку и готова показывать подписчикам честные фото без фильтров. Так, некоторое время назад она опубликовала у себя блоге забавный кадр с фотосессии во время беременности.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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