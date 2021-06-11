Алексей Чумаков раскрыл всю правду о болезни дочери

Алексей Вольцев

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук еще ни разу не показывали лицо своей дочери, хотя стали родителями три с половиной года назад. Юлия скрывала даже беременность, а после рождения малышки не комментировала радостное событие. Алексей и Юлия убеждены, что Амелия не выбирала публичный образ жизни, поэтому она не должна страдать от внимания публики.

Однако поклонники пары все-таки обсуждают девочку и иногда говорят о том, что звезды не показывают ее лицо, потому что девочка чем-то больна. Алексей Чумаков высказался по этому поводу и прокомментировал все домыслы. «Некоторые пишут, что мы не показываем дочь, потому что она больна. Знаете, не стоит обращать внимания на идиотов, переубеждать их, вступать в спор или, не дай Бог, оправдываться. Идиотов всегда намного больше, чем времени в твоей жизни», – заявил Чумаков в разговоре с «7 дней».

По словам Алексея, их ребенок абсолютно здоров, Амелия растет здоровой и умной девочкой. Она любит музыку, но родители пока не готовы говорить о ее карьере в шоу-бизнесе.

Кстати, Юлия и Алексей не скрывают того, что они хотят завести второго ребенка, но не могут загадывать, когда произойдет это событие, ведь, по мнению супругов, все происходит не по их воле.

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