Анзор Музаев назвал объективными итоги акции «Диктант Победы»

Лидия Мартынова

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев назвал объективными итоги акции «Диктант Победы», сообщает ТАСС.

«Много у нас различных диктантов по разным предметам и тематикам, проводимых и партиями, и общественными организациями, но я уверенно скажу, что это одна из самых объективных процедур, которая проходит на общественных началах. Потому что здесь применена при проведении диктанта технология, которая применяется при проведении ЕГЭ», – сказал Анзор Музаев.

По его словам, при проведении диктанта и ЕГЭ используются похожие бланки, схожи и процедуры их обработки и т. д.

«Здесь все очень приближено к процедуре проведения единого государственного экзамена: сколько вокруг информации, как он проводится, под каким контролем, мы все знаем», – добавил Анзор Музаев.

Руководитель ведомства отметил, что возглавляемое им ведомство намерено и дальше участвовать в организации и проведении акции.

«В этом году у нас знаковое событие. «Диктант Победы» по количеству обработанных работ, которые мы получили, сравнялся с количеством выпускников этого года, которые сдают единый государственный экзамен, – свыше 630 тысяч бланков мы обработали. Обработка проходила в субъектах РФ, в региональных центрах», – отметил Анзор Музаев.

«Диктант Победы» проводится с 2019 года. Цель акции – привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодежи. Организаторы проекта – Всероссийская политическая партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и другие. Акция проходит при поддержке Минпросвещения России.