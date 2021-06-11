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Безруков раскритиковал выступление Бузовой на сцене МХАТ

Только ленивый не высказался на счет выступления Ольги Бузовой на сцене МХАТ имени Горького. Внести свой комментарий решился и Сергей Безруков. Артист язвительно отозвался на приглашение теледивы на спектакль.

Сергей Безруков у себя в Instagram обратил внимание на спектакль с участием Бузовой. Ее имя он не назвал. Однако поклонники сразу поняли, о чем речь. Безруков выразил мнение большинства: МХАТ опустился до уровня Ольги Бузовой.

«Хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас», — отметил Безруков.

Помимо Сергея, многие актеры заявили, что деятели искусства наверняка воспринимает происходящее на сцене с чувством отчаяния. Отметим, что и общественность продолжает твердить, что театр умер. Они не понимают, почему вместо выпускников руководитель театра берет Ольгу Бузову и платит ей полмиллиона рублей. Несмотря на оскорбления, сама Ольга бесконечно рада, что ей досталась роль Беллы Шанталь.

«Для меня это главная премьера года, даже главное событие в жизни, потому что в 16 лет лет я мечтала поступить в театральный. И сегодня мечта 16-летней девочки реализовалась», – заявила Ольга.

Сообщение Безруков раскритиковал выступление Бузовой на сцене МХАТ появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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