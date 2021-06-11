Билли Айлиш сделала каминг-аут: «Я люблю девушек»

Влада Некрасова

Что ещё собирается вытворить Билли Айлиш (Billie Eilish)?!

С Билли в последнее время происходит что-то неладное… Сначала она внезапно раскрепощается, перестаёт носить длиннющие балахоны, закрывающие формы её тела, показывать которые ещё неделю назад певица не согласилась бы даже со скандалом, ведь по её (старому) мнению, демонстрация фигуры в обтягивающих вещах – это сексуализация её образа. «Публика должна уважать мою душу, а не наслаждаться телом», — говорила некогда звезда. Теперь же малолетняя артистка охотно трясёт пятой точкой, заставляя своих танцовщиц эротично хлопать по ней.

Но самое интересное произошло только сейчас. Под одной из фотографий с группой девушек, где Айлиш неожиданно для многих появляется с глубоким декольте, Билл пишет: «Я люблю девушек». Все бы ничего и можно было бы списать данный пост на обычное упоминание о подругах, если бы не одно «но». Публикация сделана во время месяца Гордости ЛГБТ, во время которого на территории Америки все активно стараются защитить сексуальные меньшинства или сделать собственный каминг-аут.

«Билл, ты на что-то намекаешь или говоришь откровенно?» — ошеломленные фолловеры сингерши под постом.

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