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Бой Усик – Джошуа может пройти в конце сентября

Бой Усик – Джошуа может пройти в конце сентября
Бой украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) и чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) может состояться в конце сентября.

Как сообщает журналист издания Yahoo Sports Кевин Иоле, бой может пройти 25 сентября в Великобритании.

Ранее Фокус сообщал, что бой Усика с Джошуа может пройти на "Уэмбли". Усик – план "Б" для Джошуа, если его бой с Тайсоном Фьюри не состоится. До этого ожидалось, что Фьюри и Джошуа проведут бой 14 августа.

Ранее промоутер Усика сообщил, что договоренности об объявлении боя между Усиком и Джошуа находятся на финишной прямой.

"Мы с огромным нетерпением ждем подписания бумаг. Место и дата боя сих пор обсуждаются.

Мы приступаем к обсуждению деталей и движемся к официальному анонсу поединка", – приводит слова Красюка BoxingScene.

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В свою очередь, Джошуа свой последний бой провел в декабре и досрочно победил болгарина Кубрата Пулева, защитив титул чемпиона мира по четырем версиям.

Ранее сообщалось, что следующим соперником Энтони Джошуа, у которого сорвался бой с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри, может стать Усик, являющийся обязательным претендентом по линии WBO. У британца 24 победы и одно поражение на профессиональном ринге, у украинца 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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