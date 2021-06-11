Бой Усик – Джошуа может пройти в конце сентября

Анастасия Иванова

Бой украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) и чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) может состояться в конце сентября.Как сообщает журналист издания Yahoo Sports Кевин Иоле, бой может пройти 25 сентября в Великобритании.Ранее Фокус сообщал, что бой Усика с Джошуа может пройти на "Уэмбли". Усик – план "Б" для Джошуа, если его бой с Тайсоном Фьюри не состоится. До этого ожидалось, что Фьюри и Джошуа проведут бой 14 августа.Ранее промоутер Усика сообщил, что договоренности об объявлении боя между Усиком и Джошуа находятся на финишной прямой."Мы с огромным нетерпением ждем подписания бумаг. Место и дата боя сих пор обсуждаются.Мы приступаем к обсуждению деталей и движемся к официальному анонсу поединка", – приводит слова Красюка BoxingScene.Читайте также: Шевченко: «Реакция в России на форму сборной Украины меня вообще не интересует»В свою очередь, Джошуа свой последний бой провел в декабре и досрочно победил болгарина Кубрата Пулева, защитив титул чемпиона мира по четырем версиям.Ранее сообщалось, что следующим соперником Энтони Джошуа, у которого сорвался бой с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри, может стать Усик, являющийся обязательным претендентом по линии WBO. У британца 24 победы и одно поражение на профессиональном ринге, у украинца 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях.