BTS оценили, у кого из них самое горячее тело: «Он же эталон!»

Лидия Мартынова

Мы часто обсуждаем то, что говорят об айдолах АРМИ и как именно фанбаза относится к своим кумирам, но сегодня мы оценим личные мнения BTS о себе. Парни провели небольшой анализ и высказались о том, что они думают о каждом мембере из своей группы, обсуждая внешние данные. Несмотря на то, что многие юзеры утверждают, что вижуалом бэнда несомненно должен быть именно Ви (V), сами айдолы уверены, что лучшей кандидатурой для этого является Джин (Jin), ведь его внешние данные идеальны! Широкие плечи, правильные черты лица, длинные ноги… Ребята даже придумали своему френду подходящее прозвище и назвали его «Worldwide Handsome«, что в переводе с английского значит «Всемирно красив».

Кстати, Джин и сам никогда не скромничал на эту тему. Он прекрасно знает, что его красота ценится по всему миру и смело заявляет, что особенно прекрасны в нем нижняя губа и массивные плечи. Хм… А не слишком ли самоуверенно, Джини?! «Мне кажется у него очень красивые родители», «ЭТАЛОН!», «Правильно что не стесняется заявлять, что он классный, это и так все знают», -поддерживают Джина верные АРМИ.

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