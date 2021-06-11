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Бузова прокомментировала разрыв с Давой: «Я не понимаю унижение со стороны мужчин»

Ольге Бузовой вновь удалось привлечь внимание российских источников СМИ очередным громким событием в её жизни. На этот раз причиной для многочисленных интервью стало скандальное выступление девушки во МХАТе, а если быть точнее, скандальным его сделали именно пользователи сети и звезды, не стеснявшиеся оскорблять умения Ольги и её стремление покорить все сферы шоу бизнеса.

В одном из интервью Бузова вновь решила порассуждать на тему отношений мужчин и женщин и допустимых проступков со стороны влюбленных. Певица заикнулась об унижении и высказала свою точку зрения, отметив что она не приемлет это, особенно в общении с мужским полом. «Я питерская интеллигенция. Я не понимаю унижение, тем более со стороны мужчин, особенно публичных», — пояснила знаменитость.

Подписчики дивы, активно следящие за её жизнью, сделали вывод, что колкое замечание было адресовано именно бывшему парню Давиду, ведь во время расставания Ольга откровенно заявляла о том, что парень избивал её, а через несколько дней после громких слов знаменитости в сеть было слито видео, на котором очевидец, встретивший ночью в одной из московских улочек пару, очень похожую на Давида и его девушку, зафиксировал на видео звуки ударов, агрессивных разговоров и скандала, разыгравшуюся между возлюбленными.

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По материалам: popcake.tv

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