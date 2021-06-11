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Бузова разгромила звезд, которые унизили ее за выступление во МХАТе: «Меня осуждают певицы и актеры, которых забыли»

С тех пор, как звезда российской сцены Ольга Бузова объявила о том, что вскоре взойдет на сцену МХАТа, ежедневно в ее сторону начали сыпаться тонны сообщений от агрессивно настроенных коллег, которые извинялись перед публикой «за это недоразумение», костерили певицу и унижали ее высказываниями о том, что она не достойна стоять рядом с легендами современности. Однако, все, кто хоть немного знаком с Бузовой, знают, что она не из тех, кого можно сломить колким словечком или броской выходкой. Еще со времен «Дома-2» дерзкая участница научилась идти на пролом и плевать на осуждения.

«Меня осуждают певицы, которых уже забыли. Ведущие, у которых нет шоу на ТВ. И актеры, которые никогда не служили в театре! Вы позволяете себе меня оскорблять! Публично!» — поспешила она ответить своим хейтерам, среди которых затесалось огромное количество коллег. Она отметила, что выступление вовсе не является дебютным и ранее Ольга уже поднималась на театральную сцену, но, по какой-то причине, именно МХАТ задел обидчиков до глубины души. «Для тех, кто не в курсе, напоминаю, что впервые я дебютировала на театральной сцене в октябре 2010 года!» — импульсивно заявляет (теперь уже) актриса.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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