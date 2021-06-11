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Бузову унизили на сцене МХАТа: «Полный провал»

Вчера Ольга Бузова отыграла роль на легендарной сцене МХАТа. Ради этого ей пришлось пройти сквозь многочисленный хейт не только со стороны толпы, но и со стороны ее звездных коллег, которые часто улыбаются ей при встрече, но позволяют себе судачить о личности и таланте звезды в социальных сетях. Пользователи также отмечают недовольство заслуженных артистов. Некоторые уверены, что в публичных личностях «кипит» банальная зависть, но большинство поддерживает оскорбленных актеров и певцов, обосновывая это тем, что люди с гораздо большим талантом получают меньше лучей славы, «чем пресловутая Бузова». Оля в это время уверенно «гнет свою линию», не делая и шага в сторону с намеченного пути и, надо признать, ей действительно все удается.

Не обошелся спектакль и без забавных «говорящих за себя» совпадений. В один из моментов во время показа Ольга исполняла арию на балконе, а когда закончила пение, главный герой, следуя сюжету постановки, произнес фразу: «Полный провал». Несмотря на то, что реплика являлась частью спектакля, присутствующая пресса в зале захохотала. «Обязательно нужно было включить эту фразу в постановку», «Хорошо, что они понимают, с кем имеют дело», — иронизируют пользователи.

[media=https://www.instagram.com/p/CP995rpr0JO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

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По материалам: popcake.tv

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