Бузову унизили на сцене МХАТа: «Полный провал»
Вчера Ольга Бузова отыграла роль на легендарной сцене МХАТа. Ради этого ей пришлось пройти сквозь многочисленный хейт не только со стороны толпы, но и со стороны ее звездных коллег, которые часто улыбаются ей при встрече, но позволяют себе судачить о личности и таланте звезды в социальных сетях. Пользователи также отмечают недовольство заслуженных артистов. Некоторые уверены, что в публичных личностях «кипит» банальная зависть, но большинство поддерживает оскорбленных актеров и певцов, обосновывая это тем, что люди с гораздо большим талантом получают меньше лучей славы, «чем пресловутая Бузова». Оля в это время уверенно «гнет свою линию», не делая и шага в сторону с намеченного пути и, надо признать, ей действительно все удается.
Не обошелся спектакль и без забавных «говорящих за себя» совпадений. В один из моментов во время показа Ольга исполняла арию на балконе, а когда закончила пение, главный герой, следуя сюжету постановки, произнес фразу: «Полный провал». Несмотря на то, что реплика являлась частью спектакля, присутствующая пресса в зале захохотала. «Обязательно нужно было включить эту фразу в постановку», «Хорошо, что они понимают, с кем имеют дело», — иронизируют пользователи.
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