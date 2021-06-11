Член Комиссии Совфеда по защите госсуверенитета прокомментировал антироссийскую резолюцию Европарламента

Вадим Карасев

Член Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, сенатор Владимир Джабаров прокомментировал резолюцию Европарламента, принятой 10 июня.

"В своей новой резолюции по России Европейский Парламент предельно четко обрисовал стратегию Запада в отношении России. Они хотят, чтобы мы отказались от своей конституции, переписали свое законодательство в угоду чужим интересам и допустили до управления страной ставленников Запада, включая сторонников экстремистских и террористических организаций", - отметил сенатор.

Он подчеркнул, что текст резолюции представляет собой серию антироссийских выпадов и фактически служит развернутой программой по организации попыток вмешательства во внутренние дела России.

Текст резолюции представляет собой серию антироссийских выпадов и фактически служит развернутой программой по организации попыток вмешательства во внутренние дела России.

"Резолюция полна кричащих призывов освободить задержанных по подозрениям в нарушениях российских законов и уже осужденных преступников, пестрит неуместными требованиями пересмотреть законодательство РФ в сфере защиты государственного суверенитета. Все это наталкивает на мысль, что на Западе всерьез обеспокоены разрушением действовавшей в его интересах сети деструктивных политических группировок. В тексте немало и других указаний на тесные связи с политическими силами, пытающимися дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Так, евродепутаты предлагают усилить поддержку запрещенных в России организаций и предоставить им возможность работать с территории ЕС. Кроме того, Европарламент прямо призывает делегации ЕС и национальные дипломатические представительства оказывать любую поддержку правонарушителям в России и "работать вместе для обеспечения их скорейшего освобождения"",- отметил сенатор.

Джабаров добавил, что подобные резолюции, принимаемые перед парламентскими выборами, должны стать сигналом для России и стимулом для усиления работы по предотвращению вмешательства в суверенные дела.

"Отдельное возмущение вызывает непозволительная попытка евродепутатов рассказывать, как и какие законы должна или не должна принимать наша страна, стремление трактовать границы и положения российской конституции. Враждебный и нацеленный на провоцирование конфронтации настрой Европейского парламента вызывает сожаление. Вместе с тем, такое открытое признание в стремлении вмешиваться во внутренние политические процессы в России и указание на связи с конкретными политическими организациями накануне выборов в Госдуму служит для нас важным сигналом о необходимости усиления работы по предотвращению любых попыток вмешательства в суверенные дела нашей страны", - заключил член Комиссии по защите госсуверенитета.

