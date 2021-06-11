Что случилось со звездой «Не родись красивой» Нелли Уваровой? «Седая, располневшая, с морщинами»

Анастасия Иванова

Актриса Нелли Уварова, прославившаяся с выходом сериала «Не родись красивой», стала одной из приглашенных гостей программы «Вечерний Ургант», появившись в шоу в компании худрука Российского академического Молодёжного театра Алексея Бородина и актёра Дениса Шведова. Публика была приятно удивлена приходом звезды сериала 2005 года, но все внимание зрителей сконцентрировалось не на общении гостей с ведущими, а на внешнем виде Уваровой, которая, по мнению подписчиков канала «Урганта» на YouTube, слишком постарела, поправилась и «зачем-то покрасила волосы в седину».

Многие даже приписали 41-актире беременность из-за ее пышных форм и выбранных вещей свободного покроя, но сама Нелли слухи о возможном интересном положении предпочла оставить без комментариев. «Уварову просто не узнать. Как сильно человека меняет набранный вес»; «Неужели она снова беременна? Если так, то поздравляю»; «Мне кажется, Нелли относится к той редкой категории женщин, которым идет полнота. Она стала еще эффектнее», — цитирует пользователей сети издание «СтарХит». Напомним, у знаменитости уже есть 2 детей от актера Александра Гришина. С любимым супругом она вместе работает над проектами.

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