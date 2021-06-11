Дарья Клюкина, Полина Аскери, Ксения Соловьева и другие на парфюмерной презентации в Москве

Вадим Карасев

Вчера в одном из московских ресторанов прошла презентация новой парфюмерии Bvlgari. Гостями мероприятия стали Дарья Клюкина, Полина Аскери, Наталья Османн, Ксения Соловьева, Анна Александрова и другие.

В этот день гостям представили коллекцию Allegra, состоящую из пяти парфюмов и пяти усиливающих эссенций для создания собственных парфюмерных композиций. В линейку вошли разные ароматы: от свежих цитрусовых нот до шипровых.

Специально к презентации создали и десерт из мороженого, который должен символизировать это разнообразие ароматов. Покрытые топпингом пять разноцветных шариков джелато станут частью летнего меню ресторана.





Полина Аскери





Дарья Клюкина





Надежда СысоеваАнжелика Тиманина





Анна АлександроваКсения СоловьеваНаталья Османн, Надежда Сысоева и Полина АскериНаталья ОсманнМария МельниковаМария ЯнковскаяДарья ВеледееваКатя ДармаЛаура Джугелия