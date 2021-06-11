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Даву хотят уволить из «Дома-2» после его трэшовой выходки: «Как пришел, так и уйдешь»

В одном из последних эфиров «Дома-2» Дава изрядно «выбесил» зрителей своим необоснованным «наездом» на участницу проекта Кристину Лясковец. В то время, когда девушка рассказывала о своих взаимоотношениях с Глебом Малмыгиным и поясняла, что пока не может ответить наверняка, хочет ли строить с ним серьезные отношения, бывший парень Бузовой накинулся на блондинку, начал дерзить ей, повышать голос и указывать, в каком тоне с ним должна разговаривать собеседница.

«Какой тогда смысл твоего нахождения здесь? Мы здесь обсуждаем отношения. Ты пришла сюда, чтобы выпендриваться? Если нет, то разговаривай нормально. Я не понимаю разговоров в таком тоне», — начал агрессировать он.

Стоит сказать, что любители шоу и так не жаловали блогера на проекте, обвиняя его в том, что он «украл все» у Бузовой от лучшего друга Филиппа Киркорова до роли ведущего в «Доме», но после конфликта на лобном ситуация усугубилась. Пользователи начали требовать увольнения Манукяна, переговариваясь о случившемся в Telegram-сообществах и переоценили тем самым личность Бузовой. «Она во первых себя вела всегда по справедливости, а во вторых сама себе дорогу пробивала, а не это мальчик, которого за руку водили то Олечка, то Филичка», «Выкинуть его надо!», «Ой Давидик с таким гонором как пришел, так и уйдешь», — озвучили свои мысли пользователи, намекнув на высокомерие восходящей звезды телестройки.

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По материалам: popcake.tv

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