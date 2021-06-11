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ЕГЭ дает равные возможности всем ученикам

ЕГЭ дает равные возможности всем ученикам

Единый государственный экзамен – шанс для сельских школьников поступить в лучшие вузы страны. Об этом в онлайн-программе «Образовательная среда» сказал директор Танаевской средней школы Елабужского района Республики Татарстан Виталий Вегера. 

«Я как практик скажу, что система единого государственного экзамена давно себя зарекомендовала и на школьном уровне, и на государственном. Результаты, которые демонстрируют выпускники, объективны и достоверны на 100 процентов», – подчеркнул он.

По словам Виталия Вегеры, ЕГЭ проходит в штатном режиме и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. В этом году Танаевскую среднюю школу оканчивают шесть человек, часть из них поступает в педагогические вузы. 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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