ЕГЭ дает равные возможности всем ученикам

Влада Некрасова

Единый государственный экзамен – шанс для сельских школьников поступить в лучшие вузы страны. Об этом в онлайн-программе «Образовательная среда» сказал директор Танаевской средней школы Елабужского района Республики Татарстан Виталий Вегера.

«Я как практик скажу, что система единого государственного экзамена давно себя зарекомендовала и на школьном уровне, и на государственном. Результаты, которые демонстрируют выпускники, объективны и достоверны на 100 процентов», – подчеркнул он.

По словам Виталия Вегеры, ЕГЭ проходит в штатном режиме и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. В этом году Танаевскую среднюю школу оканчивают шесть человек, часть из них поступает в педагогические вузы.