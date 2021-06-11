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Фермерам могут разрешить постройки на своих участках

Фермерам могут разрешить постройки на своих участках

01:22  Автор: Александра Чигринская


Законопроект: № 762602-7



Владельцам сельхозугодий хотят предоставить возможность строить на них дома. Такой законопроект депутаты Госдумы обсудят на ближайших пленарных заседаниях.

Документ, разработанный членами фракции «Единая Россия» во главе с её руководителем Сергеем Неверовым, предполагает изменения в статью 77 Земельного кодекса.

Современное российское законодательство не разрешает постройку жилых или хозяйственных помещений на фермерских землях даже их владельцам. По мнению авторов инициативы это мешает развитию отечественного малого предпринимательства, в частности фермерского хозяйства.

Согласно законопроекту, строить дом на фермерской земле сможет только тот, в чьей собственности она находится. Помимо этого само здание должно состоять не более чем из трех этажей общей площадью пятьсот квадратных метров, не превышая тем самым 0,25 процентов от всего участка. Также постройку привяжут к земле, которую при неверном использовании владельцем государство сможет изъять. Это, по мнению авторов законопроекта, оградит фермерские земли от слишком плотной застройки.

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Кроме того законопроект предлагает каждому региону отдельно определять территории, на которых строительство, реконструкция и эксплуатация домов будет запрещена.

«Таким образом, принятие законопроекта, — сказано в пояснительной записке, — обеспечит государственную поддержку и развитие фермерских хозяйств с соблюдением требований о приоритете охраны земли как важнейшего средства производства в сельском хозяйстве».

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


#сельское хозяйство #недвижимость

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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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