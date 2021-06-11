Хинштейн не видит рисков подпадания «Википедии» под закон об иноагентах

Лидия Мартынова

12:28 Автор: Дмитрий Гончарук

Портал «Википедия» не подпадёт под действие закона «Об иностранных агентах» в случае открытия полноценного представительства в России, заявил 11 июня председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в пресс-центре «Парламентской газеты».

«Мы разобрались юристами, и сегодня мы убеждены, что «Википедия» не подпадёт под требования закона об иностранных агентах, чего они опасались», — сказал Хинштейн.

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Представители портала ранее заявили, что в случае, если «Википедия» создаст в России свои филиалы или представительства, то подпадёт под требования этого закона, поскольку её головная организация находится в США.

«Для того, что стать иностранным агентом, надо напрямую заниматься политической деятельностью, а «Википедия» вне политики, поэтому мы здесь рисков не видим», — подчеркнул депутат.

По его словам, встреча парламентариев с представителями энциклопедического портала обязательно состоится.

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