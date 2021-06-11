Инна Чурикова, Анна Слю и другие на открытии фестиваля "Кино хорошего человека"

Вадим Карасев

Вчера в столичном кинотеатре "Художественный" состоялось открытие кинофестиваля "Кино хорошего человека", организованного Москино и журналом "Москвичка Mag". Его гостями стали Инна Чурикова, Анна Слю, Юрате Гураускайте и другие звезды.

В рамках фестиваля, который продлится до 17 июня, будут показаны советские фильмы 1970—1980-х годов. Вчера зрители увидели картину Глеба Панфилова "Тема", которую он снял в 1979 году. Представлять ленту на сцену Панфилов вышел вместе с исполнительницей главной роли Инной Чуриковой. Зал встретил их появление аплодисментами.

В фильме рассказывается о писателе, живущем в столице. За вдохновением и новыми историями для своего творчества он уезжает в провинцию, где встречает совсем другую жизнь.

Это действительно период, когда работали художники кино, и Глеб Анатольевич входит в их число. Эти годы были уникальны. И мне очень приятно, что сегодня так много людей, зрителей передо мной. Честно говоря, я истосковалась по кинозрителю,

— сказала со сцены Инна Чурикова.

Кинопоказы в рамках фестиваля будут проходить в столичных кинотеатрах "Салют" и "Звезда".





Анна СлюЮрате ГураускайтеИнна ЧуриковаИнна Чурикова и Глеб Панфилов





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