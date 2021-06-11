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Излечилась! Александра Яковлева вернулась к нормальной жизни после борьбы с онкологией

Звезда фильмов «Экипаж» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева давно пропала с телевизионных экранов, резко сменив публичный образ жизни суперзвезды на обыденное существование. В последние годы о легендарной актрисе вновь начали ходить слухи, однако, на сей раз они касались ее здоровья. Пресса утверждала, что женщина серьезно больна, а позднее информацию подтвердила и сама Яковлева.

Несколько лет тяжелой борьбы, во время которой опускались руки и хотелось смириться с участью, для артистки закончились успешно, если можно выразиться так в данной ситуации. Известно, что женщина смогла найти в себе силы вернуться к нормальной жизни и сейчас доктора, занимающиеся ее случаем, настроены только на победу. Врачи верят в успех и призывают пациентку н отчаиваться, ведь, по их словам, самое страшное уже позади.

Нельзя не упомянуть в данной теме имя Дениса Гончарова, знакомство с которым будто было послано ей свыше в самый трудный жизненный период. Именно молодой человек вселил в Яковлеву веру в лучшее, заботился о знаменитости вместе со своими детьми, ездил по клиникам и искал лучших врачей, а также побрил голову Александре и предложил сделать то самое знаменитое тату, которое отныне является украшением на голове вместо пышной шевелюры.

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По материалам: popcake.tv

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