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«Я выколю тебе глаза», — Ви получил ужасающие смс с угрозами смерти

Задумывались ли вы о том, насколько опасным бывает слив фейковых номеров BTS?

Конечно же, для самих участников подобные «фокусы» поклонников ничего не значат, ведь многочисленные звонки поступают на чужие номера и никак не беспокоят артистов, но каково тем самым владельцам слитых телефонов? Они, недоумевая, пытаются судорожно выяснить, по какой причине им начинают звонить тысячи людей, требовать что-то, угрожать расправой или, хотя бы, благодарить за «какое-то» творчество… Ведь люди, имеющие данные номера, порой, даже не знакомы с BTS.

Подобная история произошла несколько лет назад, когда один из фанатов заявил, что якобы знает номер Тэхёна (Taehyung) и опубликовал в сети рандомный телефон, который, как выяснилось позднее, принадлежал самому обыкновенному и неизвестному парню. Тогда бедняга получил больше 6 тыс. смс и пожаловался в интернете на то, что среди сообщений было много страшных угроз.

«АРМИ, пожалуйста! Я не знаю, где вы взяли этот номер, но это номер моего брата. Ему уже позвонили больше шести тысяч раз. Я не такой впечатлительный, как он, но даже у меня мурашки по коже от некоторых сообщений», — обратился к народу кузен «пострадавшего», отметив, что некоторые обещают выколоть владельцу смартфона глаза и сотворить с ним ужасное. Кажется, BigHit стоит задуматься о том, как защитить жертв подобных инцидентов, ведь юзеры вовсе не виноваты в фейковых сливах!

Сообщение «Я выколю тебе глаза», — Ви получил ужасающие смс с угрозами смерти появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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