Эксперты назвали главных фаворитов Евро-2020. Украина — 12-я в списке претендентов

Алексей Вольцев

Совсем скоро стартует чемпионат Европы по футболу, который впервые в истории пройдет не в одной или двух странах-соседках, а сразу в 11 — от Азербайджана на востоке до Испании на западе.Главный фаворит — сборная Франции«Трехцветные» выступят на Евро-2020 не только в качестве действующих чемпионов мира, но и в качестве команды с самым звездным составом. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость французского ростера в 1,03 млрд евро. Дороже состав только у сборной Англии (1,27 млрд евро), но это стало возможным во многом благодаря тому, что большинство англичан выступают у себя на родине, в самой дороге лиге мира — АПЛ, где за игроков с британскими паспортами привыкли переплачивать.Так или иначе, аналитики букмекерских контор котируют главным фаворитом Евро-2020 именно французов. Если скачать Olimp.kz mobile, то на победу команды Дидье Дешама можно поставить с коэффициентом 5,5. Чуть ниже коэффициент на триумф все тех же англичан — 6. Замыкают тройку основных претендентов бельгийцы — коэффициент 6,8.Какие шансы у украинцев?Андрей Шевченко, несмотря на большое количество травмированных, собрал очень боеспособный состав. Главными звездами являются чемпион Англии Александр Зинченко, который вместе с «Манчестер Сити» остановился в шаге от победы в Лиге чемпионов, лучший ассистент чемпионата Италии Руслан Малиновский из «Аталанты», а также вингер Виктор Цыганков, выигравший с киевским «Динамо» требл.Эксперты не исключают, что «жовто-блакитные» на Евро-2020 могут преподнести сюрприз. Получив бонус на первый депозит 1xBet, на триумф украинцев можно поставить с коэффициентом 64, что соответствует вероятности 1,6%. Команда Шевченко в списке фаворитов занимает 12-е место из 24 команд, опережая, в частности, сборные России и Польши, на чемпионство которых дают коэффициенты 76 и 78 соответственно.Сборная Украины на групповой стадии Евро-2020 сыграет с командами Нидерландов (13 июня в Амстердаме), Северной Македонии (17 июня в Бухаресте) и Австрии (21 июня в Бухаресте). Путевки в плей-офф получат первые две команды каждой из шести групп, а также четыре лучших из числа сборных, занявших третьи места.Финал Евро-2020 состоится в Лондоне 11 июля.