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Кабмин выделит дополнительно 4,5 млрд рублей на возмещение половины стоимости путевки в летний лагерь

Кабмин выделит дополнительно 4,5 млрд рублей на возмещение половины стоимости путевки в летний лагерь

Правительство Российской Федерации выделит дополнительно 4,5 миллиарда рублей на возмещение родителям половины стоимости путевки для ребенка в летний лагерь, сообщил председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Об этом он заявил на заседании российского кабмина.

«После сложного года для детей это отличная возможность укрепить здоровье, получить много впечатлений, найти новых друзей. В мае мы уже направили на такие цели 5 миллиардов рублей. Сегодня выделим дополнительно 4,5 миллиарда. Это позволит выплатить компенсацию родителям, которые приобрели путевки для ребят до официального старта программы возмещения части стоимости детского отдыха. И еще более 220 тысяч детей при поддержке государства смогут отдохнуть летом на выгодных условиях, набраться сил и с пользой провести время», – сказал Михаил Мишустин.

Программа стартовала 25 мая и будет действовать до 15 сентября включительно. Согласно программе возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря. Вернуть можно будет до 20 тысяч рублей. Часть денег, потраченных на путевку, будет автоматически начисляться на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней. Воспользоваться программой смогут более 350 тысяч семей. Список регионов – участников программы определит Федеральное агентство по туризму.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в ходе оглашения послания Федеральному Собранию, что детский отдых нужно сделать максимально доступным. Он предложил в этом году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь.

# Общество
По материалам: edu.ru

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