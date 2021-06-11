Как развивается роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека: она носит его рубашку, а к нему приехала ее мама

Вадим Карасев

Предполагаемый роман между Канье Уэстом и Ириной Шейк взорвал мировые СМИ и, кажется, затмил все инфоповоды, но не будем забывать о другой громкой новости из мира знаменитостей — воссоединении 51-летней Дженнифер Лопес и 48-летнего Бена Аффлека!

В том, что этот роман реален, кажется, убедились уже многие: пара успела слетать на отдых в Монтану, вместе провести время в Майами, а инсайдеры уверяют, что Джей Ло даже хочет переехать поближе к Бену. Но если делить жилплощадь звезды пока не планируют, то вот гардеробом Аффлека Дженнифер, судя по всему, пользуется свободно. Доказательство этому обнаружили американские репортеры, сфотографировавшие вчера Лопес в аэропорту Лос-Анджелеса.

С борта частного самолета певица сошла в точно такой же клетчатой рубашке, которую ранее папарацци уже видели на Бене!





Дженнифер ЛопесБен Аффлек

Проводить время вместе они сейчас не могут, так как оба заняты работой. Джей Ло вернулась в Лос-Анджелес из Майами, где снимала новый клип. Ну а Аффлек сейчас работает над новым фильмом, съемки которого проходят в Лас-Вегасе. Рубашка любимого, очевидно, должна скрасить разлуку!

К слову, в Лас-Вегасе на днях побывала 75-летняя мама Дженнифер Гваделупе. Издание Page Six сообщило, что женщина навестила Аффлека на съемочной площадке в городском казино Wynn, где они мило пообщались.

Напомним, что первый раз встречаться Бен и Джей Ло начали в 2002 году, и отношения их развивались весьма стремительно — в том же году Аффлек сделал любимой предложение. Но всего за несколько дней до свадьбы пара разорвала помолвку. 17 лет спустя Бен и Дженнифер явно не торопят события, что, впрочем, лишь подогревает интерес к их отношениям. Инсайдеры утверждают, что на этот раз все серьезно!





Бен Аффлек и Дженнифер Лопес