Ким Кардашьян рассказала о проблемах в браке с Канье Уэстом и чувстве одиночества: "Просто хочу счастья"

Вадим Карасев

В четверг вышел финальный эпизод реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians, завершивший историю этого масштабного проекта, который продлился 20 сезонов. Большая часть эфирного времени была посвящена ярким и памятным моментам, которые произошли за эти годы, но одной из главных тем последнего сезона стал развод 40-летней Ким Кардашьян и 44-летнего Канье Уэста.

В финальную серию вошел и эмоциональный разговор Ким со своей матерью Крис Дженнер, в котором она объяснила, почему Канье — неподходящий партнер для нее.





Ким Кардашьян

Я иду к терапевту. Позвольте мне поработать над собой и разобраться, на каком этапе я нахожусь, — и это то, отчего я так взволнована. Я просыпаюсь в 40 лет и понимаю, что я просто хочу полного счастья. Я знаю, что, очевидно, полное блаженство далеко от реальности, но если я могу иметь его большую часть времени, это все, чего я хочу, куда бы меня это ни привело. Я просто хочу своего чистого счастья, поэтому я работаю над тем, чтобы выяснить, как этого добиться. Мне просто кажется, что я так много работала в жизни, чтобы достичь всего, чего я хотела, и я оправдала свои ожидания и достигла в десять раз большего, чем я могла себе представить,

— сказала Ким.





Ким также рассказала о чувстве одиночества в своих отношениях с Канье, вспомнив момент, когда он уезжал в Вайоминг, пока она оставалась в Лос-Анджелесе.

Я никогда не думала, что я одинока ... Я всегда думала, что это нормально, со мной могут быть только дети, а мой муж переезжает из штата в штат, и я просто поддерживаю его в этом, и меня это устраивало. А затем, когда в этом году мне исполнилось 40, я поняла: "Нет, мне не нужен муж, который живет далеко от меня". И я подумала: "Боже мой, а вот тогда-то мы лучше ладим". И потом мне стало грустно, а я не этого хочу,

— призналась Ким.





Ранее в шоу она также уже обращала внимание на то, что Канье нужна другая жена, которая сможет разделить его образ жизни и переехать с ним в Вайоминг.

Кардашьян также отметила, что ей в общении с мужем не хватало милых маленьких моментов вроде просмотра общего любимого шоу или совместных занятий спортом.

Мелочи — это то, чего у меня нет. У меня есть только большие дела. И я благодарна за этот опыт, но я думаю, что готова к меньшим событиям, которые, как мне кажется, будут много значить,

— поделилась Ким.





Выслушав дочь, Крис поддержала ее.

Я просто хочу, чтобы ты была счастлива и радостна. И я думаю, что не видела этого очень давно,

— сказала Дженнер, отметив затем, что она желает счастья обоим и вся ситуация "разбивает ей сердце".





Я устала от этого, но знаю, что буду счастлива. Я зашла так далеко не для того, чтобы быть несчастной,

— успокоила маму Ким.

Финальный эпизод шоу снимался как раз в тот момент, когда проблемы в браке Кардашьян и Уэста окончательно обострились. На развод Ким в итоге подала в феврале этого года уже после окончания съемок.

У Ким и Канье есть четверо общих детей: семилетняя Норт, пятилетний Сейнт, трехлетняя Чикаго и двухлетний Псалм.





Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми

После громкого расставания одной из самых влиятельных звездных пар репортеры стали особенно пристально следить, как скоро каждый их них будет готов к новым отношениям. Свою личную жизнь экс-супруги не комментируют, поэтому журналистам остается лишь гадать. Так, Ким ранее уже заподозрили в романе с ведущим CNN Ваном Джонсом, ну а сейчас весь мир обсуждает возможный роман Канье и Ирины Шейк.