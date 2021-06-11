Когда на полюсах росли леса. Уровень СО2 в атмосфере Земли достиг показателей плиоцена

Анастасия Иванова

Недавние измерения уровней углекислого газа (СО2) в атмосфере показывают, что концентрации химического вещества выросли до рекордных уровней за время измерений. Об этом сообщает Science Alert.Так, в мае был зафиксирован самый высокий уровень СО2 на данный момент, со средней концентрацией 419,13 частей на миллион (ppm). Такие данные были предоставлены исследователями из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США."Мы ежегодно выбрасываем в атмосферу около 40 млрд метрических тонн загрязняющих веществ. Если мы хотим избежать катастрофического изменения климата, высшим приоритетом должно стать сокращение выбросов СО2 до нуля в кратчайшие сроки", – говорит старший ученый-климатолог Питер Танс из Лаборатории глобального мониторинга NOAA.Новый пик в мае, по словам ученых, является самым высоким среднемесячным значение с момента начала точных атмосферных измерений более 60 лет назад.Истинный масштаб произошедшего нельзя измерить десятилетиями, чтобы понять когда в последний раз атмосфера была настолько перегружена СО2.По словам экспертов из NOAA, последний раз такое количество СО2 присутствовало в атмосфере во время плиоцена, а именно около 4,1-4,5 миллиона лет назад. Исследователи реконструировали прошлые концентрации СО2 в атмосфере, используя сложные косвенные методы, такие как состав изотопов углерода, обнаруженный в морских отложениях в разных точках океана по всему миру.Высокий уровень накопленного в атмосфере CO2 в конце плиоцена свидетельствовал о том, что мир был совсем другим, примерно на 2-3 градуса по Цельсию теплее в сравнении с доиндустриальным периодом.Полярные регионы Земли были настолько теплыми, что заросли лесами, а теперешний лед Антарктиды и Арктики, тогда был жидкой водой. Океаны в плиоцене поднялись на 20 метров выше, чем сегодня.Ученые опасаются, что Земля может вернуться к этим условиям всего через несколько сотен лет. Еще до этого, прогнозируемое повышение уровня моря только к концу этого столетия может угрожать переселение сотен миллионов людей – и для многих, кто найдет безопасную сушу, смертельная жара будет невыносимой.Отдельные измерения, проведенные Институтом океанографии Скриппса, в значительной степени подтверждают собственные цифры NOAA. Команда ученых рассчитала среднее значение для мая на уровне 418,92 ppm."В последние десятилетия наблюдался самый большой рост СО2 в истории человечества. Так что дело не только в том, что уровни высоки, а в том, что они продолжают быстро расти", – подытожил геохимик Скриппса Ральф Килинг.