Лучшие ритуалы на растущую Луну в июне 2021 года

Вадим Карасев

В июне 2021 года каждый сможет изменить жизнь к лучшему благодаря ритуалам. В период, когда ночное светило растет, можно запросто притянуть все то, что помогает ощущать радость и счастье.

В июне с 11 по 23 число Луна будет в фазе роста, и этот период эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют использовать для собственного развития. Благодаря лучшим ритуалам получится измениться в лучшую сторону, попрощаться с неудачами и начать путь к личному процветанию.

Ритуал на избавление от вредных привычек

В период, когда Луна растет, сил прибавляется, и эксперты рекомендуют направлять их в русло решения проблем. В июне 2021 года попрощаться с вредными привычками будет значительно проще, а значит, не нужно терять времени даром.

Для проведения ритуала понадобится лист бумаги, на котором пишут все то, что мешает счастью, затем запечатывают в конверт, берут его в руки и произносят:

«Луна растет, сил добавляет, с вредными привычками попрощаться помогает».

После этого конверт сжигают над пламенем белой свечи, а пепел развеивают по ветру.

Ритуал на деньги

Растущая Луна — прекрасное время для того, чтобы позаботиться о своем финансовом благополучии. Для ритуала не потребуется много сил и времени: достаточно выбрать копилку и поставить себе конкретную цель.

Каждый день, пока Луна растет, в копилку кладут деньги, приговаривая:

«Состояние свое умножаю, нищету прогоняю».

Копилку ставят таким образом, чтобы она постоянно попадалась на глаза, а рядом помещают денежный талисман, чтобы финансы приходили в дом.

Защитный ритуал

Во время роста Луны наступает время для создания амулетов, оберегов и талисманов на защиту. Выбрать можно любую форму: это может быть браслет из красной нити, защитная вышивка, собственноручно сделанный талисман из природных материалов. Готовый оберег после заката кладут на подоконник так, чтобы на него попадал свет Луны. Перед рассветом его берут в руки и проговаривают:

«Луна силами делится, на мою защиту встает, злу прохода не дает».

После этого оберег никому не показывают и не дают в руки, чтобы он не растерял своих защитных свойств.

Ритуал на любовь

Рост Луны помогает избавиться от одиночества и обрести счастливые отношения, а значит, в период с 11 по 23 июня 2021 года каждый сможет привлечь в свою жизнь светлое взаимное чувство. Для этого берут две красные свечи, зажигают их по очереди, приговаривая:

«Свеча — сердце мое. Любовь во мне зажигает, радость привлекает. Как свеча ярко горит, так и в жизнь счастье ворвется, огоньками в глазах отразится».

Затем зажигают вторую свечу, на которую наговаривают:

«Свеча — душа твоя. К моей душе стремится, дорогу к моему порогу находит, по свету Луны ко мне приходит».

Свечам дают догореть до конца, а огарки складывают в мешочек и прячут до тех пор, пока не произойдет судьбоносная встреча.