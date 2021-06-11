Марс во Льве с 11 июня 2021 года: как красная планета поможет нам стать успешнее

Вадим Карасев

11 июня Марс совершит переход из Знака Рака в Знак Льва. Это послужит началом благоприятного периода, в который многим из нас удастся стать успешнее в сфере работы и финансов.

Энергетика красной планеты связана с поисками мотивации, с продуктивностью. Марс пробудет в благоприятном для нас положении до 28 июля. Весь этот период стоит посвятить делам. Более подробно о том, что нас ждет, вы можете прочитать в данной статье.

Усиление напористости

Если до 11 июня Марс был «в спячке» в созвездии Рака, то во Льве он пробудится и полностью раскроет весь свой потенциал. Его мощная энергия заставит многих из нас с невероятной уверенностью и силой воли попробовать покорять те высоты и рубежи, которые не удавалось покорить ранее.

Марс поможет нам стать лучшей версией себя, потому что мы станем смелее и сильнее ментально. Многие из нас захотят бороться до последнего. В большей степени это коснется людей таких Знаков, как Овен, Лев, Скорпион, Козерог, Водолей.

Марс усилит физическую стойкость

Все те, кто работают физически, смогут показать отличные результаты. Это касается в большей степени спортсменов. Большая удача ожидает и тех, кто постоянно находится на ногах или в дороге.

Если вы занимаетесь исключительно сидячей интеллектуальной работой, для вас 11 числа наступит период, когда нужно в свободное время не продолжать сидеть за компьютером, а заниматься спортом, делать физические упражнения.

Большие успехи ждут людей-одиночек

Марс не особо любит коллективную работу, тем более находясь в Знаке Льва. Именно поэтому большой прогресс в работе и делах ждет тех, кто работает в одиночку. У таких людей будет больше шансов на принятие правильных решений, ведь никто не будет отвлекать их и сбивать с пути своим навязчивым мнением.

Марс поможет всем, кто занимает высокие должности

Когда эта планета пребывает во Льве, она пробуждает в нас лидерские качества. Для многих это будет бесполезным изменением, но не для тех, кто имеет в подчинении большой штат работников. Марс во Льве поможет находить общий язык с теми, кто стоит ниже вас по карьерной лестнице. Эта планета поможет направлять других людей и внушать им уверенность.

Марс поможет нейтрализовать негатив Меркурия

Меркурий будет ретроградным до 23 июня. Все это время сильный Марс будет сдерживать натиск отрицательной энергии, посылаемой Меркурием. Это будет главной задачей данной планеты. Без Марса финансовая сфера могла бы стать самой неблагоприятной почти на весь июнь.