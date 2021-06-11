Матвиенко назвала День России символом начала глубинных преобразований в стране

Анастасия Иванова

09:02 Автор: Виктория Карташева

День России — это важнейшая точка отсчёта и символ начала значимых преобразований в России, написала в своём блоге председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в преддверии праздника, отмечаемого 12 июня.

«Эта дата одновременно и важнейшая точка отсчёта, и символ начала глубинных преобразований, вернувших наше Отечество в экономическое и социальное пространство, в котором существовало, продолжает существовать и развиваться подавляющее большинство человечества», — отметила Матвиенко.

По её мнению, этот День России ещё не занял в сознания большинства россиян места, которое соответствует его историческому значению. Однако она выразила уверенность, что потенциал этого праздника будет год за годом раскрываться полнее.





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Спикер Совфеда также напомнила, что в переломный момент стране пришлось нелегко. Однако несмотря ни на что, России удалось чётко определить национальные интересы, заявить о них и твёрдо отставить своё суверенитет и своё право на международной арене.

«Сегодня Российская Федерация — страна, у которой есть идея, консолидирующая общество, объединяющая народы в единую нацию. Эта идея — патриотизм, любовь к Отечеству, историческая и гражданская идентичность россиян, в основе которой проверенные временем общественно-политические, моральные, духовные ценности», — заключила Матвиенко.

День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Сам праздник был учреждён в 1992 году.

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