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«Молодоженам» Даве и Филиппу Киркорову грозит прокуратура

«Молодоженам» Даве и Филиппу Киркорову грозит прокуратура

Помимо Роскомнадзора проверить эпатажное появление Филиппа Киркорова и Давы собирается еще одна организация.

Премия «Муз-ТВ» продолжает, как снежный ком, собирать всевозможные скандалы. Свою проверку на предмет гомосексуальных отношений уже начал Роскомнадзор. Но это далеко не единственная организация, которая недовольна действиями Филиппа Киркорова и Давы. Напомним, артисты появились вместе на красной дорожке на свадебном кабриолете. Даву и Филиппа окружали десятки полуголых мужчин с розами, а присутствующие то и дело кричали: «Горько». Подобная «свадьба» вызвала шквал агрессии в сторону Филиппа и Давы.

Однако сами артисты не видят в этом ничего криминального, заявляя, что это всего лишь провокация. Казалось бы, это урегулирует всплеск негатива. Однако теперь свое возмущение высказало общество «Царьград». Они просят провести повторную проверку и даже обратились в прокуратуру с просьбой проверки соблюдения законодательства.

«Мерзость! Продуманная провокация», – считают сотрудники «Царьград».

Организация просит принять во внимание тот факт, что премию смотрели несовершеннолетние люди. А желание Филиппа и Давы «вызвать шумиху» считает недопустимым.

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По материалам: popcake.tv

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