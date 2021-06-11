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Новый скандал! Полина Гагарина резко отвергла Ксению Собчак

После злорадной премии «Муз-ТВ» начали всплывать новые скандалы. На этот раз Полина Гагарина резко отказала Ксении Собчак в интервью.

Во время трансляции премии «Муз-ТВ» телеведущая поведала зрителям, что приглашала Полину Гагарину на шоу «Осторожно, Собчак!» несколько раз. Однако исполнительница все разы игнорировала и избегала возможной беседы с ведущей. Воспользовавшись прямым эфиром, Собчак вновь поинтересовалась, когда же Гагарина появится у нее на шоу, ведь она не кусается.

 «Я знаю. Поэтому и не иду. Хочу, чтобы укусила», – ответила Гагарина во время эфира.

Однако закулисами певица не была такой вежливой. Гагарина довольно жестко и категорично отозвалась о шоу Собчак.

«Я не хочу ходить по интервью, а особенно – к Собчак. Никогда к ней не пойду», – резко ответила Полина журналистам.

Сама Ксения Анатольевна довольно спокойно принимает отказы многих звезд. Девушка считает, что в большей степени интервью нужно им, а не ей.

«Главное, чтобы Гагарина продолжала быть интересной. А то звезды приходят и уходят, а Собчак остается», — улыбнулась журналистка.

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По материалам: popcake.tv

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