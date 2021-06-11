Остуда: ритуал, чтобы разлюбить человека и перестать о нем думать

Вадим Карасев

Очень часто после расставания не получается разлюбить человека до конца. Ритуал-остуда поможет разлюбить человека навсегда и больше не возвращаться к мыслям о прошлом, забыть о боли и проблемах.

Ране мы рассказывали, как пробудить чувства и страсть в любимом человеке. Настало время узнать, как от этих чувств избавиться, чтобы они не ранили вас и не причиняли боль каждый раз, когда вы о них вспоминаете.

Почему бывает сложно забыть кого-то

Дело все в том, что даже при непродолжительных отношениях между людьми формируется мощнейшая энергетическая связь. Вы, возможно, и готовы отпустить человека, но энергетические потоки все равно связывают вас. Такое бывает, например, при наличии кармической связи, просто сильной влюбленности либо после очень продолжительного брака.

Люди уже не могут существовать по одиночке. Поэтому нужно провести ритуал-остуду, чтобы отпустить прошлое и жить дальше. Лучше не проводить его сразу после расставания, потому что его задача — разорвать остатки связи. Дайте себе время забыть обо всем. Кому-то нужен месяц, кому-то — год. Если самостоятельно отпустить ситуацию не получится, значит, можно воспользоваться ритуалом.

Как провести ритуал

Вам потребуется фотография человека, о котором вы хотите забыть, ваша собственная фотография и свеча. Проводится ритуал в Новолуние. При желании можно провести его и в любой другой день, но только не в затмение.

Достаточно провести ритуал всего один раз. У него нет накопительного эффекта, поэтому нет смысла проводить его повторно.

Ритуал нужно проводить в полной тишине и спокойствии. Нужно очистить свои мысли и сосредоточиться на проблеме. Забудьте о работе, делах. Сядьте за стол, зажгите свечу. Прочтите заговор: «Прошу Небеса помочь мне в разрешении проблемы. Прошу о разрыве высшей связи».

После этого нужно наложить одно фото на другое и произнести: «Вдоль и поперек. Сейчас и навсегда. Не быть любви и чувствам не бывать. Остужаются чувства, ты меня забываешь, и начинаю я тебя забывать». После этого одновременно порвите фотографии или разрежьте их ножницами.

Далее еще раз произносим эти же слова, накладываем фотографии друг на дружку, после чего снова рвем или разрезаем, но в противоположном направлении. Делаем это ровно столько раз, сколько хватит сил, или до тех пор, пока ножницы уже не смогут резать толстую стопку обрезков, соединенных вместе. После этого нужно взять блюдце и сжечь на нем все оторванные или отрезанные кусочки фотографий. Как только догорит последний кусок, произнесите: «Да будет так».