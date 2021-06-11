По стопам Бузовой! Дава устроил скандал на лобном месте «Дома-2»

Анастасия Иванова

Кажется, Ольга Бузова за время отношений с Давидом Манукяном научила парню всем секретам телеведущего. Ведь только так можно объяснить то, что происходило на лобном месте телепроекта «Дом-2» в последней серии.

Первое время участники телестройки по-доброму относились к новичку Манукяну, однако теперь некоторые из них даже стали дерзить ведущему. Все произошло из-за Кристины Лясковец, которая строит отношения с Глебом Малмыгиным, но не понимает, хочет она с ним быть или нет. Девушка даже не смогла объяснить участникам, что она чувствует к парню и резко высказалась. Она отметила, что ведущие могут ей подсказать, что она должна говорить, и она это сделает, но на данный момент у нее нет чувств к мужчине.

Манукяну не понравился такой ответ, и он устроил настоящий скандал. «Какой тогда смысл твоего нахождения здесь? Мы здесь обсуждаем отношения. Ты пришла сюда, чтобы выпендриваться? Если нет, то разговаривай нормально. Я не понимаю разговоров в таком тоне», – заявил Давид.

После Манукян и вовсе решил игнорировать Кристину и продолжил обсуждать отношения остальных участников. Кстати, первое время и коллеги Манукяна в лице Ксении Бородиной, Ольги Орловой и Андрея Черкасова с непониманием относились к назначению Давида, но сейчас они наладили отношения.

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